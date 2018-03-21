بن سلمان يبحث عملية السلام مع كوشنر

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع مستشار الرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي إلى المنطقة جيسون غرينبلات في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن اللقاء تطرق لخطة السلام التي تعدها الإدارة الأميركية، والمصالح المشتركة في التوصل إلى حل للنزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأفضل طريقة للتوصل إليه.

وكان الأمير السعودي قد تحدث عن عملية السلام خلال المقابلة التي أجرتها معه شبكة CBS الإخبارية وقال "نحاول عدم التركيز على أي شيء يخلق التوتر، لذا أحاول التركيز على الأمور التي تدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصالح الجميع".

ووصل ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة الاثنين في إطار جولة تمتد لثلاثة أسابيع وتشمل سبع مدن.