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تعديلات وزارية في السعودية

الملك سلمان بن عبد العزيز

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز جملة من الأوامر الملكية تضمنت بعض التعديلات على عدد من الحقائب الوزارية في وقت متأخر من ليل الجمعة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتضمن الأمر الأول إنشاء وزارة مستقلة للثقافة وتعيين الأمير بدر بن فرحان سعود على رأسها. على أن يتم تعديل اسم "وزارة الثقافة والإعلام" ليصبح "وزارة الإعلام".

وتضمن الأمر الثاني إنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتضمنت بقية الأوامر تعيين أحمد الراجحي وزيرا جديدا للعمل والتنمية الاجتماعية بدلا من علي بن ناصر والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية.

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