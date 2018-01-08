خلال أيام.. السعوديات على مدرجات الملاعب

تبدأ ملاعب رياضية سعودية الجمعة المقبلة تطبيق قرار السماح للنساء بالدخول إليها لمشاهدة مباريات كرة القدم، في سابقة تدخل في إطار التغييرات التي تشهدها المملكة منذ أشهر.

وقالت وزارة الإعلام السعودية الاثنين إن السلطات حددت ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من على المدرجات هذا الشهر.

والملاعب المعنية هي "استاد الملك فهد" في الرياض و"مدينة الملك عبد الله" في جدة و"ملعب الأمير محمد بن فهد" في الدمام. وأما المباريات فستجمع أولها بين فريقي الأهلي والباطن الجمعة في جدة، تليها مباراة بين فريقي الهلال والاتحاد السبت، ثم مباراة بين فريقي الاتفاق والفيصلي في 18 كانون الثاني/يناير.

وأعلنت السلطات السعودية في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي رفع الحظر عن دخول النساء إلى الملاعب.

يذكر أن المملكة سمحت للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في أيلول/سبتمبر الماضي للمرة الأولى، حيث حضرن احتفالا بمناسبة العيد الوطني.

وتشهد السعودية تغييرات اجتماعية واقتصادية بموجب "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان في 2016. وكان من أبرز التحولات السماح للمرأة بالقيادة في 26 أيلول/سبتمبر على أن يبدأ تطبيق القرار في حزيران/يونيو 2018.