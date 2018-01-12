السعودية تلغي شرط 'المحرم' من التأشيرات السياحية للنساء

قررت السلطات السعودية السماح للنساء بالحصول على تأشيرة سياحية “بدون محرم"، بحسب وسائل إعلام من المملكة.

وقال المتحدث باسم الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني عمر المبارك إن "النساء من عمر 25 فما فوق مشمولات بهذا القرار"، بحسب صحيفة عرب نيوز السعودية التي نقلت التصريح.

وأضاف المبارك أن "التأشيرة ستسمح بالدخول لمرة واحدة، وبصلاحية 30 يوما كحد أقصى".

وستبدأ السلطات السعودية بمنح التأشيرة خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن أكملت استعداداتها الفنية لذلك، كما يقول المبارك.

وزار السعودية نحو 32 ألف سائح خلال الفترة السياحية من العام الماضي.

وتوافق السعودية على منح تأشيرة دخول سياحية طوال العام، باستثناء موسم الحج.

وخطت المملكة "خطوات هامة" فيما يخص حقوق المرأة مؤخرا، إذ أعلنت السماح للنساء بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم.