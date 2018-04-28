هيئة الرياضة السعودية تعتذر عن 'لقطة خادشة'

تقدمت الهيئة العامة للرياضة السعودية السبت باعتذارها للجماهير، بسبب "اللقطة النسائية غير المحتشمة" التي عرضت ضمن فعاليات مهرجان "أعظم رويال رامبل" للمصارعة الترفيهية والتي أقيمت الجمعة في مدينة جدة.
وظهرت اللقطة خلال إعلان سبق إحدى فقرات المصارعة وفيها امرأة ترتدي لباسا يظهر أجزاء من جسدها.
#الهيئة_العامة_للرياضة pic.twitter.com/LsCGEwbu3K— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) April 28, 2018
وأكدت الهيئة رفضها القاطع في ظل "التزامها بكل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع".
وأضافت أنها "حرصت على منع عرض أي فقرة للمصارعة النسائية أو أي لقطات مرتبطة بها".
الخطوة الرسمية لاقت تفاعلا بين أوساط المغردين السعوديين:
(هيئة الرياضة السعودية تعتذر عن اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت في "WWE")— عين الخليج (@geye_news) April 28, 2018
- https://t.co/lQgricoAL6#عين_الخليج#اعظم_رويال_رامبول@geye_news pic.twitter.com/37VTSTdbNc
قبل ثمان ساعات pic.twitter.com/z3UG9Jymmg— فرحان الفرحان (@farhan_alfarhan) April 28, 2018
مدري من قالهم ان الحشمة فقط للنساء— MO (@MooodE357) April 28, 2018
كيف تسمح للعوائل انهم يدخلون الملعب وهذول كذا لبسهم ؟
انا مدري وش وضع اللي رايح مع اخته والا زوجته ورايح للملعب عشان يوريهم المصارعين ؟
فيه اشياء المفروض ما نتعداها
"العادات والقيِم والاخلاق" ما تسمح اني اخذ عائلتي للملعب pic.twitter.com/HdpzTF6Hka