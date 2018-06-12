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الولايات المتحدة

إصابة كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض بنوبة قلبية

رئيس المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو

أعلن البيت الأبيض مساء الاثنين أن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو (70 عاما) في حالة "جيدة" بعد إصابته بنوبة قلبية نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في تغريدة إصابة كودلو قبل دقائق من انعقاد القمة التاريخية بينه وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.

وأشار ترامب إلى أنه نقل إلى مركز وولتر ريد الطبي القريب من العاصمة واشنطن للعلاج.

وبعد ذلك، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أنه أصيب بنوبة قلبية بسيطة، وتوقعت أن يتعافى بسرعة.

وكان كودلو، الذي حل محل غاري كوهن في المنصب في آذار/مارس الماضي، ضمن الوفد المرافق للرئيس في قمة مجموعة السبع التي عقدت مؤخرا في كندا.

وهو يعتبر من أشد المدافعين عن سياسات ترامب الاقتصادية، وقد أشاد به الرئيس في تغريدته الأخيرة.

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