سجناء كويتيون يبدأون إضرابا عن الطعام

أعلن 13 ناشطا سجينا في الكويت بدء إضراب عن الطعام احتجاجا على ما قالوا إنها "تصريحات متناقضة" لحكومة البلاد تدعم فيها الاحتجاجات في إيران، في الوقت الذي تمنع فيه الاحتجاجات بالداخل.

وقال الناشطون الـ13 في رسالة حملت أسماءهم إنهم بدأوا الإضراب عن الطعام الأحد، بعد أن بدأ الناشط الحقوقي الكويتي سليمان بن جاسم إضرابه عن الطعام يوم 3 يناير/كانون الثاني احتجاجا على سجنه، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وكان هؤلاء الناشطون ضمن نحو 70 شخصا صدرت بحقهم أحكام بالسجن لاقتحامهم مبنى البرلمان خلال احتجاج عام 2011 ضد الفساد.

وأدانت محكمة الاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر النشطاء بعدة تهم، من بينها الاحتجاج بصورة غير مشروعة، وأصدرت أحكاما بحقهم تراوحت بين السجن سنة وتسع سنوات.

المصدر: أ ب