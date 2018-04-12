الكويتية تعلق رحلاتها إلى بيروت

علقت الخطوط الجوية الكويتية الخميس رحلاتها المتجهة إلى بيروت حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان نشرته على تويتر إنها اتخذت هذا القرار بناء على تحذيرات أمنية أصدرتها السلطات القبرصية "بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان".

تود الخطوط الجوية الكويتية اخطار مسافريها الكرام بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة وحفاظاً على سلامة ركابنا الأعزاء والتزاماً من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة -١ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) April 11, 2018

وكانت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) قد دعت شركات الطيران الثلاثاء إلى توخي الحذر في شرق المتوسط "لاحتمال شن ضربات جوية في سورية خلال 72 ساعة".

وذكرت يوروكونترول أن من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

وتدرس واشنطن وحلفاؤها سبل الرد على هجوم دوما الكيميائي الذي أودى بنحو 60 شخصا في الغوطة الشرقية.