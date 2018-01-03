الكويت.. تعرض مروحية رئيس أركان الجيش لحادث

نجا رئيس أركان القوات المسلحة الكويتية الفريق الركن محمد الخضر من حادث تحطم مروحية في بنغلادش الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن قائد المروحية التي كانت تقل الفريق والوفد الكويتي إلى منطقة سيليت لاقى صعوبة في الهبوط في المكان المخصص للمروحية بسبب كثافة الضباب الذي حجب الرؤية، ما أدى إلى "احتكاكها بأشجار" قرب منطقة الهبوط.

وحسب صورة نشرتها وزارة الدفاع بعد الحادث، تعرضت المروحية لأضرار كبيرة وفقدت الجزء الأخير من ذيلها.

وأصدرت وزارة الدفاع الكويتية بيانا أكدت فيه سلامة رئيس الأركان الوفد المرافق له، والذي وصل إلى بنغلادش الاثنين الماضي.