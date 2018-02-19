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أخبار الخليج

بريطانيا تدرس تواجدا عسكريا دائما في الكويت

السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

قال السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت إن بلاده تدرس تواجدا عسكريا دائما لقواتها في الدولة الخليجية، حسب وسائل إعلام بريطانية.

وأوضح دافنبورت أن "الحكومة الكويتية عبرت عن اهتمامها بتواجد بريطاني إضافي ... تواجد عسكري"، مشددا على أن حجم هذ التواجد لن يكون كبيرا، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "فورسز" البريطانية المختصة بالشؤون العسكرية.

وأضاف قائلا: "نحن نبحث في كل الخيارات المتاحة لذلك"، مشيرا إلى أن "علاقات الدفاع ركيزة" للعلاقات الثنائية بين البلدين.

ولدى المملكة المتحدة بعثة عسكرية في الكويت "تلعب أدوارا داعمة للمؤسسات العسكرية الكويتية"، حسبما تقول الحكومة البريطانية.

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