الكويت.. حكم بإعدام لبناني وسورية

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية الأحد حكما غيابيا بالإعدام شنقا على لبناني وزوجته السورية بتهمة قتل خادمة فلبينية عثر على جثتها مخبأة في ثلاجة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي القول إن الحكم "ابتدائي ويحق للمتهمين معارضته إن عادا إلى الكويت".

وكانت أجهزة الأمن في الكويت قد أعلنت قبل نحو شهرين العثور على جثة الخادمة جوانا ديمافيليس (29 عاما)، في ثلاجة في الشقة التي كان الزوجان يسكنانها منذ مدة طويلة، وأفادت بأن المعنيين غادرا البلاد. وأبلغت الكويت عنهما أجهزة الأمن اللبنانية، التي ضبطت الزوج، لكنها رفضت تسليمه وقررت محاكمته في لبنان.

وفرت الزوجة المدانة إلى سورية.

ووجهت النيابة العامة الكويتية للزوجين تهمة قتل الخادمة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد ضربها. كما اتهمت الزوج نادر عصام عساف بتزوير محررات رسمية من خلال "بلاغ كاذب" بهروب المجني عليها من المنزل.

وأثار قتل المرأة خلافا دبلوماسيا بين الفلبين والكويت، طلبت مانيلا على إثره عمالتها في الكويت مغادرة البلاد، وأوقفت طلبات العمل إلى الكويت.