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أخبار الخليج

فيديو 'تهريب' عمالة منزلية.. الكويت تستدعي السفير الفلبيني

مكتب العمالة المنزلية في الكويت

استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الفلبيني في البلاد ريناتو بيدرو السبت على خلفية تصريحات له، في أعقاب تقارير عن مساعدة السفارة في تهريب عمالة منزلية.

وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن قيام السفارة الفلبينية بالكويت بالمساعدة في تهريب عمالة منزلية من بيوت كويتية، وانتشر مقطع فيديو قال ناشطون إنه يظهر سيارة دبلوماسية تنفذ ذلك:

ونقل عن السفير أنه أقر بصحة هذه الأنباء، وقال إنها جاءت بهدف إنقاذ تلك العمالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن "مصدر مسؤول" في الوزارة القول إنها استدعت السفير للمرة الثانية لمتابعة "تداعيات التصريحات الفلبينية والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت والتي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها".

وقال إنه تم "إبلاغ السفير بأن دولة الكويت تدين وتشجب تلك".

واعتبر أن "التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين تمثل إخلالا وتجاوزا للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين".

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