الحجاب والحرية الشخصية.. سجال برلماني في الكويت

حملة دعائية برسم وزارة الأوقاف الكويتية تسببت في جدال بين أعضاء بالبرلمان ومدونين حول الحريات الشخصية في البلد الخليجي.

عضوة مجلس الأمة صفاء الهاشم نشرت الأربعاء صورة عبر "تويتر" للوحة دعائية بأحد شوارع الكويت لحملة تحت اسم "حجابي.. به تحلو حياتي" وتحمل شعار وزارة الأوقاف.

البرلمانية الكويتية عبرت عن رفضها للحملة مشيرة إلى أن الكويت "دولة مدنية يكفل بها الدستور الحرية الشخصية ولا تقبل مثل هذه الإعلانات".

حملة إعلانات غريبة!!!! دولة مدنية يكفل بها الدستور الحرية الشخصية لاتقبل مثل هذه الإعلانات!!

حملة لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة هى مانحتاجة!!!

للتو خاطبت وزير الأوقاف لإيقاف هذه الحملة والإعلانات المشبوهة.. ووعد بإزالتها فوراً. pic.twitter.com/DPmX15MQZM — safa Alhashem (@safaalhashem) April 11, 2018

وأضافت أنها خاطبت وزير الأوقاف لوقف الحملة التي وصفتها بالـ "غريبة".

بالمقابل، قال عضو المجلس وليد الطبطبائي إن على الوزير عدم الاستجابة لمطالبات الهاشم.

استغرب ممن تستفزه صورة إمرأة محجبة ضمن اعلان راقي ومهذب ويطالب بإزالتها ، ويسكت عن العشرات من صور #الفاشنستات التي تملا اعلانات الشوارع ويراها امر عادي لاغبار عليه..

على الأخ وزير الأوقاف أن لايلتفت لهذه المطالبات غير المقبولة..#حجابي_به_تحلو_حياتي pic.twitter.com/4zCSV2Pu5e — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) April 11, 2018

وأعرب عن استغرابه لاستنكار الهاشمي الحملة التي أطلقتها الوزارة.

وبالمثل ظهر على منصات التواصل الاجتماعي انقسام في الآراء حول الحملة.

الإعتراض ليس على الحجاب بقدر ما هو إعتراض على إسلوب وعبارات الحملة الفاشلة التي أطلقتها إدارة الإعلام الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب غياب المهنية والخبرة.



مثلما مخالفة نهج وأهداف جماعة الإخوان المسلمين لا يعني بأنها ضد الإسلام.

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كفاكم تسلقاً وإحتماءاً بالدين. — محمد حمود الهاجري (@Mhd_AlHajri) April 11, 2018

صفاء الهاشم

عندما كان الشعب كله ساخط على حملة الفاشنيستات كانت تدافع عنهن بداعي الحرية، وعندما أطلقت الأوقاف حملة: #حجابي_به_تحلو_حياتي

أرعدت وأزبدت وربطت الإعلان بحجب الحريات واتصلت بالوزير وطالبته بإزالتها ..!

ونحن نربأ بالوزير الاستجابة لهذه المطالبات المستفزة لأهل الكويت .. — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) April 11, 2018