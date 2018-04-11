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الحجاب والحرية الشخصية.. سجال برلماني في الكويت

صورة من حساب عضوة مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم

حملة دعائية برسم وزارة الأوقاف الكويتية تسببت في جدال بين أعضاء بالبرلمان ومدونين حول الحريات الشخصية في البلد الخليجي.

عضوة مجلس الأمة صفاء الهاشم نشرت الأربعاء صورة عبر "تويتر" للوحة دعائية بأحد شوارع الكويت لحملة تحت اسم "حجابي.. به تحلو حياتي" وتحمل شعار وزارة الأوقاف.

البرلمانية الكويتية عبرت عن رفضها للحملة مشيرة إلى أن الكويت "دولة مدنية يكفل بها الدستور الحرية الشخصية ولا تقبل مثل هذه الإعلانات".

وأضافت أنها خاطبت وزير الأوقاف لوقف الحملة التي وصفتها بالـ "غريبة".

بالمقابل، قال عضو المجلس وليد الطبطبائي إن على الوزير عدم الاستجابة لمطالبات الهاشم.

وأعرب عن استغرابه لاستنكار الهاشمي الحملة التي أطلقتها الوزارة.

وبالمثل ظهر على منصات التواصل الاجتماعي انقسام في الآراء حول الحملة.

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