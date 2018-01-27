950 شركة عالمية تشارك في مؤتمر إعمار العراق

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق السبت مشاركة 950 شركة عالمية في مؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق المرتقب عقده في الـ12 من شباط/فبراير المقبل.

وقال رئيس الهيئة سامي الأعرجي في تصريحات لـ"راديو سوا" إن المؤتمر سيحضره مسؤولون من عدة دول وممثلون عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

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وأوضح الأعرجي أن اليوم الأول من المؤتمر سيخصص للمنظمات الدولية، فيما يركز اليوم الثاني على الاستثمارات والإعمار في العراق، في حين ستتم خلال اليوم الثالث دعوة الدول للمشاركة في الحدث.

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وأوضح الأعرجي لـ"راديو سوا" أن المشاريع التي سيتم طرحها في مؤتمر الكويت "تخدم الإنسان والاقتصاد" وتشمل 12 قطاعا. وتابع أن بينها "مشاريع في مجال البيتروكيماويات والصناعات الهندسية والإنشائية والزراعية، فضلا عن مشاريع زراعية كبيرة ومشاريع في الصرف الصحي والسكن والمستشفيات" وغيرها.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن المشاريع الاستراتيجية ستشمل جميع المحافظات، لا سيما المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية قد دعت المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر والمساهمة في إعادة إعمار العراق.

وفي هذا الإطار قال رئيس اللجنة عبد الباري زيباري لـ"راديو سوا" إنه يأمل أن يشهد المؤتمر المرتقب "حضورا دوليا متميزا"، ودعا الدول إلى أن تكون "سخية تجاه العراق الذي تبنى محاربة داعش نيابة عن العالم الحر". وأردف قائلا إن "الكرة الآن في مرمى العالم الحر لدعم العراق في إعادة بناء مجتمعه وبنيته التحتية".