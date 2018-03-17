الكويت والعمالة الفلبينية.. اتفاق قد ينهي الأزمة

وقعت الكويت والفلبين اتفاقا، ينظم بعض ظروف العمالة المنزلية في الدولة الخليجية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية السبت.

وقد ينهي الاتفاق أزمة استمرت لنحو شهرين، إثر تقارير عن أن سوء معاملة الكويتين للعمال المنزليين أدت إلى انتحار عدد من المستخدمين الفلبينيين.

وتوقفت الفلبين عن إرسال عمالها إلى الكويت منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي بعد اكتشاف جثة عاملة فلبينية في ثلاجة، وهو ما اعتبرته مانيلا تكريسا لنمط من سوء المعاملة يتعرض له رعاياها في الكويت.

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وأشارت وكالة الأنباء الكويتية إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في مانيلا الجمعة سيضمن حقوق المستخدمين و أرباب العمل، بحسب ما نقلت عن مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد الذي أضاف "أن المباحثات بين الطرفين جرت بروح إيجابية تعكس عمق الصداقة بين البلدين".

وأوضح الحمد أن الاتفاقية "جاءت بموجب القوانين الكويتية وبما يحقق مصلحة الطرفين" مؤكدا "أهمية تطبيق القانون الفلبيني بشأن إرسال العمالة أو القانون الكويتي الذي يتعلق باستقدامها وتشغيلها في الكويت".

ونقلت الوكالة تأكيد الجانبين على "عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل المنزلي وعدم تحويل الكفالة إلا بموافقة العامل".