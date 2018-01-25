الكويت تحتج على 'إساءة' مسؤول سعودي

احتج نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله على "إساءة" مسؤول سعودي كبير وصف وزيرا كويتيا بـ"المرتزق" بسبب زيارة قام بها الأخير لقطر الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تصريحات صحافية للجار الله الخميس قال فيها: "نؤكد رفضنا واستهجاننا لتلك الإساءة لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة بين البلدين الشقيقين".

وجاءت تصريحات الجار الله بعد أن هاجم رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ على حسابه في تويتر وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان في أعقاب زيارة الأخير لقطر التي أفادت تقارير بأنها تمت بهدف توجيه الشكر للدوحة على مساعدتها في رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإيقاف عن الاتحاد الكويتي.

وكتب آل الشيخ، وهو أيضا مستشار في الديوان الملكي السعودي"الروضان، باختصار هو الارتزاق تحت مظلة المناصب... لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت وما قاله لا يمثل إلا نفسه".

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في 5 حزيران/يونيو الماضي واتهمتها بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.

وسعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الاحتفاظ بالحياد وحاول التوسط لإنهاء الخصومات بين أطراف الأزمة.