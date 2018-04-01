بينهم مصريون.. مصرع عمال نفط في الكويت

لقي 15 عاملا في القطاع النفطي الأحد مصرعهم إثر حادث اصطدام حافلتين كانتا تسيران في اتجاهين معاكسين، بالقرب من مقر شركة نفطية كويتية جنوب البلاد.

وقال مدير العلاقات العامة في إدارة الإطفاء خليل الأمير إن أغلب الضحايا يحملون جنسيات دول آسيوية ويعملون في شركة "برقان" النفطية.

وأعلن مدير العلاقات العامة في شركة نفط الكويت، محمد البصري إن سبعة من القتلى هم من الهنود، وخمسة من المصريين بالإضافة إلى ثلاثة باكستانيين.

وأصيب هنديان أحدهما في حالة خطرة بالإضافة إلى كويتي في الحادث.

ووقع الحادث قرب مقر الشركة على بعد حوالى 30 كلم جنوب العاصمة الكويتية.