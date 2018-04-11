الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها إلى بيروت

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من الخميس ١٢نيسان/أبريل وحتى إشعار آخر.

وأوضحت عبر تغريدات في حسابها على موقع تويتر أنها اتخذت هذا القرار "بناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان".

وكانت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) قد دعت شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط "لاحتمال شن ضربات جوية في سورية خلال 72 ساعة".

وذكرت يوروكونترول أن من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معها خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

وتدرس واشنطن وحلفاؤها سبل الرد على هجوم دوما الكيميائي الذي أودى بحياة نحو 60 شخصا في مدينة دوما قرب العاصمة السورية دمشق.