الثور المجنح.. دمره داعش في العراق فظهر في لندن

عرض فنان أميركي نسخة من تمثال الثور المجنح الآشوري، الذي دمره مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عام 2015، في ميدان ترافلجار في لندن الأربعاء.

وصنع الفنان مايكل راكويتز هذه النسخة من عشرة آلاف علبة صفيح فارغة من علب شراب التمر العراقي، وهي الأحدث بين 11 تمثالا سيجري تدشينها للعرض على القاعدة الحجرية الرابعة في الميدان.

وسيحل الثور المجنح محل تمثال ضخم ليد ترفع إصبع الإبهام نحته ديفيد شريجلي، ويظل في مكانه حتى عام 2020 حين يحل محله عمل للفنانة البريطانية هيذر فيليبسون.

ويحاكي مشروع راكويتز الثور المجنح الأصلي المعروف باسم لاماسو، والذي ظل واقفا على مشارف مدينة الموصل في العراق منذ عام 700 قبل الميلاد تقريبا، حتى دمره تنظيم داعش.

ويعد ميدان ترافلجار أو الطرف الأغر، من أهم المقاصد السياحية في لندن وتكثر فيه الاحتجاجات والمراسم وحتى الاحتفالات الرسمية.