لماذا تفوق القوات اللبنانية؟

حاز حزب القوات اللبنانية على 15 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، وفقا لنتائج غير نهائية.

فاجأ الحزب المراقبين. خاصة أنه حصل في انتخابات 2009 على 8 مقاعد فقط.

الأسباب تنظيمية وسياسية، وفق محللين، لكن الثبات على الموقف السياسي هو الأهم، كما يقولون.

تأسست القوات اللبنانية في عام 1976 كمنظومة عسكرية للدفاع عن مسيحيي لبنان خلال الحرب الأهلية، لكنها تحولت لحزب سياسي بعد اتفاق الطائف بين أطراف الحرب الأهلية اللبنانية في 1989.

ويرأس سمير جعجع حزب القوات اللبنانية. وكان قد حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة اغتيال رئيس الوزراء رشيد كرامي وعدد من الرموز السياسية قبل أن يطلق سراحه بعفو في 2005.

ويقول الخبير في الانتخابات اللبنانية علي مراد إن الماضي العسكري لحزب القوات دفع كثيرين -خاصة المسيحيين- للإحجام عن التصويت له في انتخابات 2009، إلا أن ذلك تغير في 2018.

تحالفات لا مواءمات

ومع دخول حزب القوات اللبنانية في مصالحة مع التيار الوطني الحر عام 2016، بالإضافة إلى دور الحزب في اختيار ميشال عون رئيسا للبنان، اكتسب "القوات اللبنانية" مصداقية عند الشارع اللبناني، وفقا للخبير الانتخابي.

مراد أوضح لـ "موقع الحرة"، أن حزب القوات "امتاز بالوضوح السياسي خلال الفترة الأخيرة، فكل تحالفات الحزب كانت متسقة مع ثوابته السياسية وخطاباته، فلم يعقد تحالفات في دوائر انتخابية ويخالفها في أخرى، وذلك عكس تيار المستقبل وأحزاب سياسية أخرى".