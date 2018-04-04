17 مليون دولار.. لبناني يحصل على تعويض من فورد

قررت هيئة محلفين فدرالية في ولاية ميشيغان تعويض مهندس من أصل لبناني كان يعمل بشركة فورد للسيارات بمبلغ 17 مليون دولار بسبب "تعرضه للتمييز".

وكان فيصل خلف قد رفع دعوى قضائية ضد الشركة لأن مديريه كانا "يوبخانه بشكل متكرر وينتقدانه بسبب أصوله العربية ولكنته الإنكليزية"، حسب وكالة أسوشييتد برس.

وقالت هيئة المحلفين في الحكم الذي صدر يوم 26 آذار/مارس الماضي إن خلف، المولود في لبنان والحاصل على شهادة الدكتوراة في الهندسة الصناعية، قد "تعرض للتمييز" في العمل.

وسيحصل بموجب القرار على 15 مليون دولار في شكل "أضرار تأديبية" تهدف إلى معاقبة الجهة موضع الاتهام وردع الآخرين عن القيام بنفس العمل، و1.7 مليون دولار تعويضا عن خسائره في أموال التقاعد والمعاش، و100 ألف دولار عن الأذى النفسي.

وقال ممثل لفورد إن الشركة ستسعى "لتصحيح" هذا الحكم.