الجنسية اللبنانية.. إياد علاوي خطف الأنظار

خطف اسم إياد علاوي نائب الرئيس العراقي الأنظار لوجوده في قائمة من حصلوا على الجنسية اللبنانية وفق مرسوم رئاسي وقعه الرئيس ميشال عون.

علاوي الذي يحمل الجنسية البريطانية حصل وزوجته وأبناءه على الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم الذي نشرته وزارة الداخلية اللبنانية بعد أيام من انتخابات عراقية ساخنة حقق الرجل فيها نتائج مهمة.

البعض اعتبر الأمر شخصيا لا يرتبط بموقع الرجل سياسيا في العراق، خاصة أن والدته لبنانية، ما يعني أن الأمر لا يتعلق بأي تداعيات سياسية.

لكن النائب في البرلمان العراقي عبد الكريم عبطان يقول إن الدستور العراقي يمنع المسؤولين العراقيين الذين يشغلون مناصب سيادية وأمنية عليا من حمل جنسية أجنبية.

ويضيف لـ"موقع الحرة" "ربما لهذا السبب أجلت الدول اللبنانية الإعلان حتى لا يؤثر على العملية لانتخابية" في العراق.

وأوضح عبطان أن حصول المسؤولين العراقيين رفيعي المستوى على أكثر من جنسية "مخالف للدستور رغم شيوعه بينهم"، لأن" السماح لمزدوجي الجنسية بتقلد مناصب رفيعة يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على الدولة العراقية".

وتنص أحكام الفقرة الرابعة من المادة (18) من الدستور العراقي على أنه "يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة".

عبطان قال لـ"موقع الحرة" إنه تقدم بمقترح للبرلمان لـ"تخيير المسؤولين العراقيين الحاملين لأكثر من جنسية بين التخلي عن جنسياتهم الأخرى، أو ترك مناصبهم السيادية".

وكانت الأسماء التي تضمنها مرسوم التجنيس في لبنان قد أثارت تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء منح أصحابها الجنسية اللبنانية، والآليات التي اتبعت. خاصة أن اللبنانيات المتزوجات من أجانب لا يملكن حق منح أبناءهن الجنسية، حسب القانون.

ومن بين المجنسين في المرسوم الأخير رجال أعمال وأصحاب نفوذ ورؤوس أموال نصفهم من الفلسطينيين والسوريين. وهذا يأتي في وقت يشهد تحركا حكوميا لبنانا في ملف النازحين السورين في البلاد.

حيث أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيان الجمعة إيقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متهما إياها بـ"تخويف" النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم. وطلب باسيل دراسة "إجراءات تصاعدية" أخرى قد تتخذ بحق المفوضية.​

وهذه قائمة المجنسين التي نشرتها وزارة الداخلية اللبنانية: