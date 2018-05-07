بيروت.. الجيش يلقي القبض على 'متورطين بإشكالات'

ألقت قوات الجيش اللبناني الاثنين القبض على عدد من "المتورطين بإشكالات" في العاصمة بيروت بعد ساعات من الانتخابات البرلمانية الأولى التي تشهدها البلاد منذ نحو عقد.

وأفادت مراسلة "الحرة" بأن أن أحياء بيروت شهدت إطلاق نار من مناصرين لحزب الله وكذلك تيار المستقبل.

وأوضحت أن أشخاصا يستقلون دراجات نارية اعتدوا على عدد من السيارات في منطقة عائشة بكار في بيروت وأطلقوا النار في الهواء ما استدعى تدخل الجيش لتهدئة الوضع.

وحذرت قيادة الجيش في بيان المواطنين من "القيام بأي عمل مخل بالأمن، وإطلاق النار في الهواء ابتهاجا"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح البيان أن قوات الجيش "ستعمل على ملاحقة المخالفين ومطلقي النار وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص".

ومن جانبه قرر وزير الداخلية نهاد المشنوق "منع سير الدراجات النارية في نطاق مدينة بيروت الإدارية لمدة 72 ساعة، باستثناء الدراجات العائدة للأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة"، حسبما أفادت به الوكالة.