تعهدات بقيمة 11 مليار دولار لدعم لبنان

حصل لبنان في ختام مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس، الجمعة، على تعهدات من المجتمع الدولي بقيمة 11 مليار دولار تهدف إلى دعم اقتصاده واستقراره.

وستقدم دول ومنظمات دولية هذه المساعدات التي تأتي في شكل قروض وهبات لتمويل مشاريع استثمارية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت المديرة التنفيذية للبنك الدولي الذي تعهد بأربعة مليارات دولار إلى أن هذه الأموال ستدعم "النمو" و "إيجاد فرص عمل". وأضافت في تغريدة أن "لبنان قام بواجبه تجاه العالم"، في إشارة إلى الجهود التي يبذلها لاستقبال اللاجئين السوريين. وقالت "حان الوقت لكي يقوم العالم بواجبه تجاه لبنان".

وأعلن السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه في سلسلة تغريدات أن بنك الاستثمار الأوروبي وعد بتقديم 800 مليون يورو (حوالي 980 مليون دولار)، فيما ستقدم الكويت حوالي 700 مليون دولار.

وأضاف أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيقدم 1.1 مليار دولار وسيمنح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لبنان 500 مليون دولار.

وستمنح فرنسا لبنان 550 مليون يورو (حوالي 610 ملايين دولار) على شكل قروض بفوائد مخفضة وهبات لتمويل مشاريع استثمارية.

وأعلنت السعودية تجديد قرض بقيمة مليار دولار كانت قدمته للبنان في السابق من دون أن يتم استخدامه.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي حضر المؤتمر إن "لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الأزمة السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان".

وأكد أن "لبنان لا يمكن أن ينجح لوحده... الأمر ليس متعلقا بالاستقرار في لبنان فقط، إنما باستقرار المنطقة".

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لرويترز إن المؤتمر يمثل "إشارة إيجابية" لبلاده، وإن تعهدات المانحين "مشجعة"، لكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة التوظيف الجيد لتلك الأموال.

وكان المجتمع الدولي قد تعهد في مؤتمر روما الذي عُقد في 15 آذار/مارس الماضي بتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وسيعقد مؤتمر ثالث في بروكسل في 25 نيسان/أبريل لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين.

المصدر: وكالات