الحريري يتلقى دعوة لزيارة السعودية

قال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه تلقى دعوة من مبعوث سعودي لزيارة المملكة وإنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.

وقال الحريري عقب الاجتماع مع المبعوث السعودي نزار العلولا في بيروت "السعودية هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة".

ودفعت استقالة الحريري المفاجئة التي أعلنها في بث تلفزيوني من الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر لبنان إلى واجهة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران.

وعاد رئيس الوزراء اللبناني إلى بيروت بعد أسابيع وعدل عن استقالته.