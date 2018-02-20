عون في العراق لبحث العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون مباحثات الثلاثاء في بغداد مع كبار المسؤولين العراقيين، تناولت العلاقات الثنائية وسبل مكافحة الإرهاب.

وقال عون خلال مؤتمر صحافي مشترك بعد لقاء نظيره العراقي فؤاد معصوم في بغداد: "أجرينا محادثات بناءة تعكس روابط الأخوة والتاريخ بين بلدينا وشعبينا".

شاهد تقرير قناة الحرة حول زيارة عون:

وأثنى عون على صمود الشعب العراق وقوته في مواجهة المحن، وعلى رأسها الإرهاب.

وأضاف أن لبنان عانى من تجربة مماثلة على حدوده الشرقية العام الماضي، ونجح في الانتصار على الإرهابيين، بعد أن تمكن الجيش اللبناني من طرد تنظيم داعش وجبهة النصرة من منطقة عرسال على الحدود مع سورية.

وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة بذل جهود عربية ودولية مشتركة لمكافحة الإرهاب "بطريقة فعالة ونهائية ترتكز ليس فقط على القضاء على الإرهابيين بل أيضا على مكافحة الأسباب والعوامل المسهِّلة لنشوء الفكر الإرهابي وتنظيماته".

والتقى عون خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وعقدا مؤتمرا صحافيا أكد فيه الأخير أنهما تطرقا إلى "تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والإعمار".

وأشار عون إلى استعداد الشركات اللبنانية للمساهمة في إعادة إعمار العراق.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اللبناني، الذي سيقضي الليلة في بغداد، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، وسيعقد مؤتمرا صحافيا في ختام جولته.