إسقاط حكم عسكري ضد صحافية لبنانية

ألغت المحكمة العسكرية اللبنانية حكما بالسجن ستة أشهر ضد الصحافية والباحثة حنين غدار، بعد تسلمها اعتراضا من وكيل غدار، حسبما نقلت وكالة الأنباء المحلية الرسمية الثلاثاء.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إلغاء الحكم إن "الأمر ليس من اختصاص القضاء العسكري كون غدار صحافية، وأن تصريحاتها أتت خلال مشاركتها في ندوة بصفتها الإعلامية، وأن الملف من اختصاص محكمة المطبوعات".

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في 10 كانون الثاني/يناير حكمها الغيابي ضد الصحافية المقيمة في الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أدلت بها غدار في أيار/مايو 2014.

ودينت غدار وقتها "بجرم التشهير بالجيش اللبناني والإساءة لسمعته واتهامه بالتفريق بين المواطنين اللبنانيين".