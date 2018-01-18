تقرير: جهاز أمن لبناني اخترق هواتف في 21 دولة

قال باحثون الخميس إن جهاز أمن لبناني ربما حول الهواتف الذكية لآلاف الأشخاص إلى أجهزة تجسس عبر الإنترنت، وذلك في أحد أول الأمثلة المعروفة عن اختراق واسع النطاق تقوم به دولة لهواتف بدلا من أجهزة الكمبيوتر.

وقالت شركة "لوك أوت" المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة ومؤسسة "إلكترونك فرونتير" المعنية بالحقوق الرقمية في تقرير مشترك إن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أدارت أكثر من 10 حملات على الأقل منذ عام 2012 تستهدف مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في 21 بلدا على الأقل.

وقال الباحثون إن الهجمات، التي أحكمت السيطرة على هواتف أندرويد الذكية، سمحت للقراصنة بتحويلها إلى أجهزة لمراقبة ضحايا وبسرقة أي بيانات منها دون الكشف عن ذلك. ولم يعثر على أي دليل بأن مستخدمي هواتف أبل قد استهدفوا.

وأضاف التقرير أن قراصنة مدعومين من الدولة، والذين أطلق معدو التقرير عليهم اسم "دارك كاراكال" أو (السنور الأسود) نسبة إلى قط بري يعيش في الشرق الأوسط، استخدموا هجمات التصيد وغيرها من الحيل لإغراء الضحايا لتحميل إصدارات مزيفة من تطبيقات الرسائل المشفرة، مما يتيح للمهاجمين السيطرة الكاملة على أجهزة المستخدمين.

وقال مايكل فلوسمان، الباحث الأمني الرئيسي في إلكترونك فرونتير إن المؤسسة وشركة لوك أوت استفادتا من فشل مجموعة التجسس الإلكتروني في لبنان في تأمين خوادم القيادة والتحكم الخاصة بهما، مما فتح فرصة لربطهم بالمديرية العامة للأمن العام في لبنان.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف: "بالنظر إلى الخوادم التي سجلت ذلك، وبالاقتران مع القدرة على التعرف على المحتوى المسروق للضحايا: أعطانا ذلك إشارة جيدة للغاية حول منذ متى كانوا يعملون".

وردا على سؤال حول المزاعم الواردة في التقرير، قال مدير الأمن العام عباس إبراهيم إنه يريد الاطلاع على التقرير قبل التعليق على مضمونه، مضيفا "ليس لدى الأمن العام مثل هذه القدرات ... كنا نتمنى أن يكون لدينا هذه القدرات"، حسب ما نقلت "رويترز".