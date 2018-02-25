لبنان.. الحريات الإعلامية في ساحة القضاء من جديد

تغريدة أشعلت معركة الدفاع عن الحريات الإعلامية في لبنان خاصة على المنصة الافتراضية التي منها انطلقت، بعد ما انتقلت تغريدات الإعلاميين إلى ساحات القضاء.

الإعلامية اللبنانية ديانا مقلد كتبت على موقع "تويتر" في 15 شباط/فبراير تدوينة قصيرة تنتقد فيها مدير الأمن العام السابق بالبلاد جميل السيد.

التغريدة التي جاءت قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، جلبت اهتماما على منصات التواصل الاجتماعي وأعاد نشرها صحافيون وإعلاميون منهم المذيعة جيسيكا عازار التي تلقت عقب إعادة نشر التغريدة إخطارا بدعوى قضائية رفعها السيد ضدها بتهمة القدح والذم.

جميل السيد، صاحب الأيادي السوداء في الأمن والسياسة والصحافة والمؤامرات في حقبة التسعينات سيرشحه حزب الله على لوائحه في الانتخابات.

والآتي أعظم.. — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) February 15, 2018

وتقول عازار لـ "الحرة" أن هذا التصرف من قبل السيد يعد "شكلا من أشكال التهديد البشع في هذا العصر".

وتوضح أن سبب إعادة نشرها للتغريدة هو أنها "مقتنعة بأن الأشخاص الذين كانوا رموز الأمن السوري في لبنان هم أشخاص لا تتفق سياستي معهم".

وتضيف عازار "أنا انتقدت بالسياسة والرد كان شخصيا وبالتجريح".

ويخوض السيد الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى في أيار/مايو المقبل. وترى ديانا مقلد صاحبة التغريدة التي أشعلت الجدل أن لهذا صلة بما حدث مع عازار.

وتقول مقلد لـ "الحرة" إنها لم يصلها أي تصرف قانوني بحقها من قبل السيد "حتى إذا جاءني شيء قانوني، لن ألغي التغريدة".

وتتابع قائلة "(أنا) مقتنعة بها وأستطيع الدفاع عنها قضائيا".

وتفسر مقلد استهداف السيد، المنتمي للطائفة الشيعية، لعازار، ولاحقا الإعلامية مي شدياق، هو رغبته في زيادة شعبيته قبل الاستحقاق الانتخابي.

اذا حزب الله لم يصنع منه نائبا بعد وبدا التباديع

لم انسى بال٢٠٠٥ كيف كان يتصل ببيار الضاهر ليطلب اسكاتي

حتى ابنه ادعى علي افتراء باني عرضت حياته للخطر(شو هالنكتة)#جميل_السيد إنذاراتك لا تخيفني

روح هدد غيري

اكتر مما خسرت لن اخسر

لن احذفRetweet @dianamoukalled

المس بحريتي ممنوع pic.twitter.com/PSoZYYhQ2u — May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) February 23, 2018

وتوضح "أعتقد أن اللواء السيد اختار الشخصيات التي يريد استهدافها ليصنع أزمة طائفية في البلد، يقدر من خلالها أن يستقطب بعض الأصوات... وللأسف هذا الأمر قد يصلح في لبنان".

وتبدي مجموعات حقوقية خوفها من سطوة أمنية على المؤسسات الإعلامية والعاملين بها بعد سلسلة من الدعاوى القضائية التي تطالهم.

وكانت محكمة عسكرية لبنانية أصدرت الشهر الماضي حكما غيابيا بسجن الصحافية والباحثة حنين غدار ستة أشهر بسبب تصريحات لها حول الجيش اللبناني.

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