الحريري: لبنان لن يرغم لاجئين سوريين على العودة لبلادهم

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الخميس إن بلاده لن ترغم اللاجئين السوريين على العودة لبلادهم لكنه دعا إلى المزيد من المساعدات الدولية للتعامل مع أزمة اللاجئين.

وفر أكثر من مليون سوري إلى لبنان بعد أن اندلعت الحرب في بلادهم في 2011 ويمثل اللاجئون حاليا ربع سكان لبنان.

ودعا بعض السياسيين اللبنانيين إلى عودة اللاجئين السوريين لبلادهم بعد أن استعادت الحكومة السورية السيطرة على المزيد من المناطق ومع انتهاء المعارك في بعض أنحاء البلاد.

وقال الحريري: "موقف حكومتي واضح جدا. لن يجبر أحد على العودة إذا لم يرد العودة".

وحذر الحريري في خطاب خلال مؤتمر للمانحين في بيروت من أن اللاجئين قد يحاولون الانتقال لدول أخرى إذا لم يجدوا دعما كافيا في لبنان.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني لجمع 2.68 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة أزمة اللاجئين هذا العام.