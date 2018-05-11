الراحل الكبير: لماذا منعتم أغانينا؟

"عفوا، أغانيكم غير مناسبة للشرق الأوسط"، رد تلقته فرقة "الراحل الكبير" الغنائية اللبنانية بعدما رفضت iTunes نشر أغانيها على منصة الشركة.

مضمون أغاني الفرقة يعالج مشاكل العالم العربي الاجتماعية والسياسية، منذ أن انطلقت في 2012 لإنتاج أغان وموسيقى بطابع مختلف، وسرعان ما ذاع صيتها وسط الشباب.

هنا بدأت القصة

يقول المؤلف وعازف البيانو في "الرحل الكبير" خالد صبيح لـ"موقع الحرة" إن الفرقة "أنتجت ألبوما بعنوان «لا بومب» منذ عام ونصف، وتفاوضنا مع iTunes الشرق الأوسط مؤخرا لنشر أغاني الفرقة على منصة الشركة، إلا أننا فوجئنا برفض بعض أغاني الألبوم، بحجة أنها غير ملائمة للعالم العربي".

ويضيف أن النسخة الأم من iTunes وافقت على نشر الأغاني كلها، إلا أن نسخة الشرق الأوسط هي التي رفضت نشر خمس أغان بالألبوم، من ضمنها: "مولد سيدي البغدادي" التي تهاجم بأسلوب ساخر زعيم تنظيم داعش "أبوبكر البغدادي"، وأغنية "جن الشعب" وأيضا "قمت طلعت مع الناس".

"الأغاني لاقت انتشارا في المنطقة العربية، وأحيينا عددا كبيرا من الحفلات في بيروت ودول عربية أخرى، ومؤخرا قمنا بجولة في أوروبا"، يقول صبيح مستغربا من قرار المنع.

وقال بيان للفرقة نشر على صفحتها في فيسبوك إن هذه الأغاني "تسخر من التطرّف الديني والاستبداد السياسي والأحكام العسكريّة ومظاهر أخرى من مظاهر الشقاء العربي".