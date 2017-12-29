جدل حول تصريحات لوزير خارجية لبنان عن إسرائيل

أثارت تصريحات لوزير الخارجية اللبناني ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يقول فيه إن بلاده ليست لديها مشكلة أيديولوجية مع إسرائيل، بينما أكد باسيل أن ما نقل عنه محرف.

وكان الوزير قد قال في حوار مع قناة "الميادين"، ردا على سؤال عما إذا كان يرى أن التطبيع مع إسرائيل أصبح أمرا واقعا، "بالنسبة لنا، القضية ليست أيديولوجية. نحن لا نرفض أن تكون إسرائيل موجودة أو حقها في أن يكون لديها أمان. نحن نقول إننا نريد أن تعيش كل الشعوب بأمان ومعترفة ببعضها البعض وبالآخر. القضية ليست قضية عمياء. نحن شعب نريد الآخر، وعلى اختلافنا معه".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك التصريحات، وتم تدشين هاشتاغ #اصلاح_وتغيير_التيار الذي نشرت عليه أكثر من 40 ألف تغريدة.

وطالب وزير البيئة اللبناني السابق محمد مشنوق بإقالة باسيل لأن تصريحاته "تخالف الدستور والقوانين والبيان الوزاري واتفاقات التحالف السياسي".

اذا كان جبران باسيل لا يجد اختلافاً ايديولوجياً مع اسرائيل ويطالب بالأمان لها فان على مجلس الوزراء ان يقيله لانه يخالف الدستور والقوانين والبيان الوزاري واتفاقات التحالف السياسي. هل يكون ما قاله اخباراً للقضاء؟ هل هذا هو موقف لبنان في المحافل الدولية؟ هذا معيب..! pic.twitter.com/FhVQi3GWQc — Mohamad Machnouk (@MMachnouk) December 28, 2017

واعتبرت مغردة أن كلام الوزير إهانة للبنان.

لقد اهان لبنان برئاسته وطوائفه ومؤسساته وشهدائه جبران باسيل بحديثه عن السلام مع "اسرائيل"#اصلاح_وتغيير_التيار — maryam ahmad (@maryama14330261) December 27, 2017

في المقابل دافع عنه النائب السابق حسن يعقوب معتبرا أن المزايدة عليه "مستهلكة".

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المزايدة على #جبران_باسيل في موضوع اسرائيل ممجوج ومستهلك وسياتي يوم يكشف الملف الصاعقة والحارة ضيقة #القدس عاصمة السماء والارض — Hassan Yaacoub (@hasan_yaacoub) December 28, 2017

وقال مغرد إن موقف باسيل هو "الموقف الرسمي للدولة اللبنانية، المقر بمبادرة السلام العربية التي عقدت في بيروت عام 2002".

#اصلاح_وتغيير_التيار التذاكي بموضوع مقابلة وزير الخارجية اللبنانية @Gebran_Bassil على قناة @AlMayadeenNews ويتهمه بالعمالة، موقف الوزير باسيل هوالموقف الرسمي للدولة اللبنانية، المقرّ بمبادرة السلام العربية التي عقدت في بيروت عام ٢٠٠٢ راجعوا رئيس مجلس النواب وقتها #وزراء_بلا_امل — Fadi Hawwa 🇱🇧 🇰🇼 (@fadihawwa) December 28, 2017

وعلى وقع هذا الجدل، نشر المكتب الإعلامي للوزير بيانا على موقع تويتر أكد فيه أنه "تم اجتزاء مقطع من مقابلته" ورأى أن الهدف من وراء ذلك هو "تحريف موقفه وتشويهه".

وأكد المكتب أن "الموقف اللبناني من قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومن قضية فلسطين ثابت ومندرج تحت مرجعية الشرعية الدولية وضمن مرجعية الحقوق العربية والفلسطينية واستعادتها كاملة وضمن المبادرة العربية للسلام التي لا يزال لبنان موافقا عليها".

المكتب الاعلامي للوزير باسيل: الموقف اللبناني من قضية الصراع العربي-الاسرائيلي ومن قضية فلسطين ثابت ومندرج تحت مرجعية الشرعية الدولية وضمن مرجعية الحقوق العربية والفلسطينية واستعادتها كاملة وضمن المبادرة العربية للسلام الذي لا يزال لبنان موافقاً عليها — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 28, 2017

أما قناة الميادين، فأكدت أنه في المقابلة مع الوزير "لم يتم اقتطاع أو اجتزاء أو حذف أي كلمة قالها"، رافعة مسؤوليتها عن أي مقطع متداول منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.