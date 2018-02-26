الشرطة البريطانية: لا مؤشرات على صلة انفجار ليستر بالإرهاب

قالت الشرطة البريطانية الأحد إنها لم تجد مؤشرا إلى الآن على أن انفجارا دمر متجرا ومنزلا في مدينة ليستر (وسط البلاد) مرتبط بالإرهاب.

وأصيب ستة أشخاص بجروح جراء الانفجار، حسب ما أفادت به السلطات المحلية.

ونصحت الشرطة المحلية المواطنين "بتفادي المنطقة" مشيرة إلى إغلاق الطرق المحيطة بموقع الحادث.

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ والإطفاء إنهم تلقوا مكالمات حوالي الساعة السابعة مساء (19:00 تغ) من مواطنين يبلغون عن حدوث انفجار وحريق بمنزل.

وتابعت أن السلطات نشرت ست عربات إطفاء على الفور.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بناية اجتاحتها ألسنة اللهب.​