ليبرلاند.. 'دولة' جديدة تبحث عن مواطنين

تأسست " جمهورية ليبرلاند الحرة " في 13 نيسان/إبريل 2015، على أرض تقع ضمن المنطقة الحدودية بين كرواتيا وصربيا، غرب نهر الدانوب، ولا تتجاوز مساحتها سبعة كيلومترات مربعة.

قريبا، ستحتفل "جمهورية ليبرلاند الحرة" بالذكرى الثالثة لتأسيسها/مولدها. ولكن، هل سمعت بهذه الدولة قبل اليوم؟

وبينما تتوفر على شبكة الإنترنت أخبار تتحدث عن عدم اتفاق بين صربيا وكرواتيا حول الأرض التي تحولت إلى ليبرلاند، يقول الموقع الرسمي للدولة الوليدة إن المساحة المقامة عليها لم تطالب بها كرواتيا أو صربيا أو أي دولة أخرى. وبقيت غير مستغلة حتى استولى السياسي التشيكي الثلاثيني فيت جدليكا عليها وأعلنها دولة ليبرلاند. على ألا تتداخل حدودها مع جارتيها صربيا أو كرواتيا.

ويعرّف مؤسس الدولة عنها بأنها ثالث أصغر دولة "ذات سيادة" في العالم، بعد الفاتيكان وموناكو.

ليبرلاند لا جيش لديها وترفع شعار "عش ودع غيرك يعيش"، متباهية بدستورها الذي وجد ليضمن لمواطنيها حريتهم السياسية والاقتصادية، والذي يقلص من سلطة سياسييها لتجنب تداخلها مع حرية الشعب الليبرلاندي.

تقول ليبرلاند إنها افتتحت منذ تأسيسها، عددا من السفارات ومكاتب التمثيل لها في دول يقارب عددها الخمسين، كالولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا، وجارتها صربيا.

تقدم رئيس ليبرلاند بطلب للحصول على عضوية لدولته الحديثة في الأمم المتحدة، ولم يتم الاعتراف.