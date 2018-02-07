Accessibility links

logo-print
بحث
أهم الأخبار

عسكري ليبي مطلوب دوليا يسلم نفسه

محمود الورفلي

أكد مصدر عسكري ليبي الأربعاء أن محمود الورفلي، القائد العسكري المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، سلم نفسه إلى الشرطة العسكرية.

والورفلي، ضابط بالقوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، القوة العسكرية المهيمنة في شرق البلاد.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في آب/أغسطس الماضي أمرا باعتقاله، لمحاكمته على خلفية مزاعم إعدام عشرات الأشخاص خارج نطاق القضاء.

وظهر القائد العسكري في تسجيل مزعوم له نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء مرتديا زيا عسكريا في موقع غير معلوم.

وقال في المقطع إنه سيسلم نفسه للشرطة العسكرية بمقر للجيش الوطني الليبي في بلدة المرج بشرق البلاد.

ودعت الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى تسليمه للمحكمة الدولية على الفور بعد ظهور صور له وهو يقتل بالرصاص 10 أشخاص أمام مسجد في بنغازي تعرض في اليوم السابق لهجوم مزدوج بسيارتين ملغومتين.

المصدر: رويترز

Back to top
XS
SM
MD
LG