عسكري ليبي مطلوب دوليا يسلم نفسه

أكد مصدر عسكري ليبي الأربعاء أن محمود الورفلي، القائد العسكري المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، سلم نفسه إلى الشرطة العسكرية.

والورفلي، ضابط بالقوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، القوة العسكرية المهيمنة في شرق البلاد.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في آب/أغسطس الماضي أمرا باعتقاله، لمحاكمته على خلفية مزاعم إعدام عشرات الأشخاص خارج نطاق القضاء.

وظهر القائد العسكري في تسجيل مزعوم له نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء مرتديا زيا عسكريا في موقع غير معلوم.

وقال في المقطع إنه سيسلم نفسه للشرطة العسكرية بمقر للجيش الوطني الليبي في بلدة المرج بشرق البلاد.

#ليبيا|#عاجل: #فيديو الرائد بـ #الجيش_الوطني_الليبي "محمود الورفلي" : تسليم نفسي للشرطة العسكرية جاء استجابة لتعليمات القيادة العامة للجيش بإيقافي و ذلك لاستكمال التحقيقات في ما يخص ملف #المحكمة_الجنائية_الدولية . pic.twitter.com/jE9XMmFis7 — Wikilibya News عربية (@wikilibyanewsar) February 6, 2018

ودعت الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى تسليمه للمحكمة الدولية على الفور بعد ظهور صور له وهو يقتل بالرصاص 10 أشخاص أمام مسجد في بنغازي تعرض في اليوم السابق لهجوم مزدوج بسيارتين ملغومتين.

المصدر: رويترز