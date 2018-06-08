ليبيا.. اعتقال 'مسؤول أمني بتنظيم القاعدة' في درنة

أعلن الجيش الوطني الليبي الجمعة اعتقال على يحيى الأسطى عمر، المسؤول الأمني في المجلس المحلي لمدينة درنة.

ووصفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الأسطى عمر بـ"المسؤول الأمني في تنظيم القاعدة"، ونشرت له صورة وهو مكبل اليدين.

وكلف الأسطى عمر بالملف الأمني في المدينة بعد سيطرة قوات ما يعرف بـ"مجلس شورى مجاهدي درنة" عليها في نيسان/أبريل وطرد تنظيم داعش.

وشن الجيش الوطني الليبي حملة عسكرية على مدينة درنة للسيطرة عليها، ويتهم الجيش المجموعات المسلحة التي تسيطر على المدينة بأنها مجموعات متطرفة.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد دعت في أكثر من مناسبة إلى حل أزمة مدينة درنة بشكل سلمي من خلال الحوار، وطالبت بوقف الأعمال العسكرية في المدينة.