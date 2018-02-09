ضحايا جراء انفجارين بمسجد في بنغازي

قتل شخصان وأصيب 55 آخرون على الأقل في انفجارين متزامنين استهدفا الجمعة مسجدا بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، حسبما أفادت به مصادر طبية.

وقال شهود عيان إن الانفجارين وقعا خلال صلاة الجمعة في مسجد "أبو هريرة" بمنطقة الماجوري، وأشاروا إلى أن حالة من الهلع والفوضى تسود المنطقة.

وقالت مصادر أمنية إن العملية التي لم تعرف أسبابها بعد، نتجت عن انفجار قنبلتين إحداهما كانت مخبأة في نعش بفناء المسجد، والأخرى في خزانة أحذية.

وفي وقت سابق رجح مصدر عسكري تفجير القنبلتين عن بعد، عبر استخدام هاتف نقال.

وقبل أسبوعين لقي نحو 35 شخصا مصرعهم في عملية مماثلة في بنغازي وهي ثاني أكبر مدينة في ليبيا، ويسيطر عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.