متحدث ليبي عن الوضع الصحي لحفتر: لا تعليق

امتنع المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري الأربعاء عن الرد مباشرة على تقارير أفادت بأن القائد العسكري خليفة حفتر (75 عاما) موجود في العاصمة الفرنسية باريس للعلاج.

وأدلى المسماري بتصريحات صحافية بمدينة بنغازي بعد أكثر من 24 ساعة من الشائعات المتضاربة والتقارير عن صحة حفتر ومكان تواجده.

وقال مصدر عسكري رفيع لوكالة رويترز الثلاثاء إن حفتر الذي يقود "الجيش الوطني الليبي"، نقل جوا إلى الأردن وسيتوجه من هناك إلى دولة ثالثة للعلاج من مشكلة صحية خطيرة.

وذكر مصدر ثان في مقر القيادة العسكرية في شرق ليبيا للوكالة ذاتها أن حفتر في فرنسا لكنه لم يذكر تفاصيل عن حالته.

وقالت قناة 218 الليبية المؤيدة لـ"الجيش الوطني الليبي" إن حفتر يخضع لفحوص طبية في باريس وإنه لا يوجد خطر حقيقي على صحته.

وأوردت عدة وسائل إعلام فرنسية أن حفتر يخضع للعلاج بمستشفى في باريس.

وحفتر هو الشخصية المهيمنة في شرق ليبيا منذ عدة سنوات وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يسعى للسلطة في البلد الغني بالنفط الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة.