حفتر يعود إلى ليبيا ويتوعد الإرهابيين

وصل المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرقي ليبيا، إلى بنغازي مساء الخميس قادما من العاصمة المصرية القاهرة.

وكان حفتر قد غادر ليبيا قبل أسابيع لتلقي العلاج في أحد المستشفيات الفرنسية.

ونزل حفتر (75 عاما) وهو يبتسم من الطائرة لتحية مساعديه، وكان غاب عن الظهور العلني لعدة أسابيع ولم تنشر أي صورة حديثة له قبل الخميس، ما أطلق شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وضعه الصحي.

وتوعد حفتر، في كلمة عقب وصوله، بالقضاء على المجموعات التي تعكر صفو حياة الليبيين، في إشارة إلى الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وأضاف "لابد أن تكون ليبيا خالية من هذه المجموعات التي تعكر صفو حياة الليبيين، لابد من القضاء عليهم، خاصة بعدما سمعنا ترهات وكلاما غريبا مؤخرا."

وتعهد حفتر بالمضي قدما في تحقيق آمال الشعب، قائلا إنه قطع عهدا بأن يحقق لليبيين الحياة التي يتمنونها.

وأوضح أنه يتمتع بصحة جيدة، شاكرا جميع الليبيين ومعربا عن ثقته الكبيرة بهم.