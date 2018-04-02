عملية عسكرية جديدة ضد داعش في ليبيا

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين بدء عملية عسكرية جديدة ضد فلول تنظيم داعش المتشدد في البلاد.

وقال محمد السلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي إن العملية التي تحمل اسم "عاصفة الوطن" تهدف إلى "القضاء النهائي على كافة البؤر الإرهابية".

وأوضح السلاك أن قوات مكافحة الإرهاب ستنفذ العملية في منطقة تبعد 60 كيلومترا شرقي مدينة مصراتة وحتى مشارف خمس مدن أخرى، هي بني وليد وترهونة ومسلاتة والخمس وزليتن.

وكانت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني طردت التنظيم من معقله في مدينة سرت في أواخر 2016 بدعم جوي أميركي، لكن مسؤولين ليبيين يقولون إن داعش لا يزال يحتفظ بوجود في بلدات ومدن بغرب ليبيا.

ولحكومة الوفاق الوطني سلطة محدودة على القوات العسكرية والجماعات المسلحة في غرب البلاد، بينما تسيطر قوات منفصلة تحت إمرة القائد العسكري خليفة حفتر على شرق البلاد.