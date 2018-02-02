عشرات في عداد المفقودين إثر غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هناك مخاوف من غرق نحو 90 مهاجرا بعد أن انقلب قاربهم قبالة سواحل زوارة الليبية في وقت مبكر الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة أوليفيا هيدون إن البحر لفظ 10 جثث على السواحل الليبية تعود إلى ثمانية باكستانيين وليبيين، مشيرة إلى وجود ثلاثة ناجين "تمكن اثنان منهم من السباحة إلى الشاطئ فيما أنقذ صياد سمك الثالث".

وتابعت أن الناجين قالوا إن معظم المهاجرين كانوا باكستانيين وإن المجموعة كانت في طريقها إلى إيطاليا من شمال أفريقيا.

وتقع زوارة قرب حدود ليبيا مع تونس وهي موقع مفضل للمهاجرين بالقوارب.

وأفادت منظمة الهجرة الجمعة بأن أكثر من 6600 من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين دخلوا أوروبا هذا العام، وقالت إن 65 في المئة منهم وصلوا إلى إيطاليا عبر ما يسمى الممر الأوسط للبحر المتوسط الذي يربط بين ليبيا وإيطاليا.