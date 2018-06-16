النفط الليبية تطالب فصيلا مسلحا بالانسحاب من ميناءين

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فصيلا مسلحا يقوده إبراهيم الجضران "بالخروج الفوري المباشر دون قيد أو شرط" من ميناءي راس لانوف والسدرة النفطيين شرقي البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان السبت إن الخزان رقم 12 في ميناء راس لانوف تعرض "لأضرار جسيمة" في الاشتباكات التي دارت الخميس عندما اقتحمت قوات متصلة بالجضران الميناءين مما أدى لإغلاقهما.

والجضران هو قائد سابق في حرس المنشآت النفطية الليبي، لكنه يقود الآن مجموعة من المسلحين ويسعى للسيطرة على مواىئ نفطية.

وحذر البيان من أن أي أضرار إضافية لهذه المواقع ستكون له تداعيات كبيرة على القطاع النفطي والاقتصاد الوطني الليبي.

وسيطر الجضران على منشآت نفطية لسنوات في منطقة الهلال النفطي قبل أن يفقدها لصالح قائد الجيش الليبي الوطني خليفة حفتر عام 2016.

وكانت القوات الموالية لحفتر أعلنت أنها شنت غارات ضد جماعات مسلحة حاولت السيطرة على حقول نفطية شرق ليبيا.