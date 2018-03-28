غارة أميركية في ليبيا تقتل قياديا بالقاعدة

أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الأربعاء مقتل القيادي بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي موسى أبو داوود وإرهابي آخر تابع للتنظيم في غارة جوية نفذتها القوات الأميركية بالقرب من أوباري جنوبي غرب ليبيا، بحسب بيان.

وأوضح البيان أن الغارة التي نفذت السبت تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وقالت "أفريكوم" إن "أبو داوود" درب أفرادا بالتنظيم على تنفيذ هجمات إقليمية.

وأضافت أنه وفر السلاح والتمويل للقاعدة "ما مكن الجماعة الإرهابية من تهديد ومهاجمة المصالح الأميركية والغربية في المنطقة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أدرجت أبو داوود على لائحة الإرهاب في أيار/مايو 2016 لدوره في هجمات شنها التنظيم في ليبيا وتونس والجزائر.