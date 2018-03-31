تطبيق يحدد لك كم ستعيش

تمكن علماء في روسيا من التوصل إلى لوغاريتم يعتمد على الذكاء الاصطناعي يستخدم المعلومات التي توفرها تطبيقات قياس أنشطة الجسم اليومية المتوفرة على أجهزة الهواتف الذكية والساعات الذكية لتحديد المدة التي يمكن أن يعيشها شخص ما.

وستساعد هذه التقنية في معرفة المخاطر الصحية التي يمكن أن تهدد حياة الأشخاص، وتعطيهم مؤشرا على الفترة التي سيعيشونها استنادا إلى مدى خمولهم أو نشاطهم.

يمكن الحصول على هذه التقنية من خلال تطبيق يطلق عليه اسم Gero Lifespan الذي يستخدم البيانات الصحية الموجودة في السجلات لمعرفة متوسط عمرك، ثم يتغير هذا العمر المفترض اعتمادا على مدى النشاط اليومي وعادات النوم.

وقال بيتر فيديتشيف، أحد العاملين في التطبيق، إن الذكاء الاصطناعي جرت تجربته في مجال تقييم المخاطر الصحية، بعد أن أثبت كفاءته في مجالات أخرى.

وقال إن شركات التأمين الصحي أصبحت تعطي تخفيضات مالية لعملائها اعتمادا على مدى نشاطهم الجسماني، وتقيس ذلك بوسائل مثل الأساور.

وأضاف أن هذه الإمكانات يمكن الاستفادة منها في مجالات التأمين الصحي، والتخطيط للتقاعد، والتجارب السريرية، والعلاجات ضد الشيخوخة.