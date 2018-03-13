لندن تمنح بعض مساجدها وضعا خاصا

حصل مسجدان في لندن على وضع مميز اعترافا بأهميتهما التاريخية والمعمارية، في خطوة تهدف وفق وزارة الثقافة البريطانية للاحتفاء بالتراث الغني للمسلمين في المملكة المتحدة.

وصنف مسجد سنترال لندن والمركز الثقافي الإسلامي التابع له في ريجنت بارك وسط العاصمة، ومسجد فضل الواقع في حي ساوثفيلدز جنوب غربي المدينة، كمبنيين من فئة II.

وفئة II تمنح لـ5.8 في المئة من حوالي 500 ألف مبنى في البلاد، وتعدهم مواقع مهمة وتعطيهم حماية أكبر.

وقال وزير التراث مايكل إليس "إننا بإدراج هذين المسجدين الجميلين لا نحافظ على موقعي عبادة مهمين، بل نحتفي بالتراث الغني للمجتمعات المسلمة في بريطانيا".

تجدر الإشارة إلى أن أموالا رصدت لبناء مسجد سنترال لندن في عام 1910، لكن الموقع في ريجنت بارك لم يتم تأمينه إلا في أربعينيات القرن الماضي، فيما انتهت أعمال البناء عام 1977.

The London Central Mosque and Islamic Cultural Centre (often known as Regent's Park Mosque) is today listed at Grade II*



The prominent site was offered by the government under Winston Churchill in the 1940s, but construction did not begin until 1970https://t.co/hvvJtgQq8S pic.twitter.com/iVAj7wfghz — Historic England (@HistoricEngland) March 13, 2018

أما مسجد فضل الذي فتح أبوابه في عام 1926، فهو مركز للمسلمين الأحمديين.

Fazl Mosque, Southfields, London's oldest purpose built Mosque (1926) to be Grade II listed: https://t.co/rahJhl8yml pic.twitter.com/kthwzzauvU — Dr Irfan Malik (@dr_irfanmalik) March 13, 2018

وفي خطوة مماثلة، تم رفع درجة مسجد شاه جاهان إلى الفئة الأولى، وهي مرتبة تشاطرها مواقع مثل قصر باكنهام.