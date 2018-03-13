العثور على معارض روسي ميتا في منزله بلندن

عثر على جثة رجل أعمال روسي مقرب من أحد المعارضين الروس البارزين في لندن، بحسب ما أعلن محاميه.

وقال أندريه بوروكوف لوسائل إعلام روسية إن موكله نيكولاي غلوشكوف قد توفي، لكنه لا يعلم توقيت وظروف وفاته.

وكانت وسائل إعلام بريطانية وروسية قالت إن غلوشكوف، وهو في أواخر الستينيات من عمره، وجد ميتا في منزله جنوب غرب لندن.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن عناصرها يحققون في الوفاة الغامضة لرجل عثر عليه جثته في منزله بمنطقة نيو مالدن في وقت متأخر الإثنين، من دون أن تعلن هوية الرجل.

وغلوشكوف هو صديق الثري الروسي المعارض بوريس بريزوفسكي الذي توفي في لندن بظروف غامضة عام 2013.

وأعلنت السلطات الإنكليزية أن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق بوفاة غلوشكوف كإجراء احترازي، بسبب العلاقات التي كان يقيمها المتوفى.

وأضافت الشرطة أن لا أدلة على علاقة وفاة غلوشكوف بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي المنشق سيرجي سكريبال وابنته في الرابع من شهر آذار/مارس الجاري في لندن.