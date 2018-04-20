طيران عربي يقطع الرحلة الجوية الأطول في العالم!

نشر موقع مجلة فوربس تقريرا عن أطول 10 رحلات طيران في العالم، من حيث المسافة.

ويظهر في التقرير حضور بارز لرحلات تسيرها شركات طيران عربية، صنفت سابقا ضمن أفضل الخطوط الجوية العالمية.

وأتت القائمة كالتالي:

المرتبة العاشرة

حلت "طيران الإمارات" في المرتبة العاشرة، وذلك لقطع طائراتها مسافة 8339 ميلا، خلال 16 ساعة، في رحلات بين مدينتي دبي ولوس أنجلوس الأميركية.

المرتبة التاسعة

كانت من نصيب الإمارات أيضا، فقد استحقها طيران "الاتحاد" لقطع طائراته مسافة 8390 ميلا، خلال 16 ساعة ونصف، على خط أبو ظبي – لوس أنجلوس.

المرتبة الثامنة

استحقها طيران "دلتا" الأميركي لقطع طائراته مسافة 8436 ميلا في فترة زمنية تصل حتى 16 ساعة و50 دقيقة من جوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا إلى مدينة أتلانتا الأميركية، وبالعكس.

المرتبة السابعة

حل كل من طيران "يونايتد" والخطوط “السنغافورية" في المرتبة السابعة من التصنيف عن رحلاتهما ما بين سان فرانسيسكو وسنغافورة، حيث تقطع يونايتد 8447 ميلا في 17 ساعة وخمس دقائق، بينما تقطعها السنغافورية في 16 ساعة و40 دقيقة.

المرتبة السادسة

من نصيب شركة طيران "كانتاس" الأسترالية، لقطعها مسافة 8578 ميلا ما بين مدينتي سيدني الأسترالية ودالاس الأميركية، خلال 17 ساعة وربع الساعة.

المرتبة الخامسة

كانت من نصيب خطوط "يونايتد"، عن فئة رحلاتها ما بين مدينتي سيدني الأسترالية وهيوستن الأميركية، حيث تقطع 8596 ميلا خلال 17 ساعة ونصف.

المرتبة الرابعة

تقطع طائرات "يونايتد" مسافة 8770 ميلا خلال 17 ساعة و50 دقيقة، وذلك على خط لوس أنجلوس – سنغافورة.

المرتبة الثالثة

من نصيب "طيران الإمارات" عن رحلاتها من دبي إلى مدينة أوكلاند النيوزيلاندية. حيث تقطع فيها 8824 ميلا خلال 17 ساعة وخمس دقائق.

المرتبة الثانية

حلت بها "كانتاس" الأسترالية، فرحلاتها ما بين مدينة بيرث والعاصمة البريطانية لندن تستغرق 17 ساعة و20 دقيقة لقطع مسافة 9010 ميلا.

المرتبة الأولى

تربعت الخطوط "القطرية" على رأس القائمة، فطائراتها تقطع الرحلة الأطول في العالم حتى هذا اليوم بين أوكلاند النيوزيلندية والدوحة القطرية. المسافة بين المدينتين هي 9032 ميلا، تقطعها "القطرية" في 18 ساعة وخمس دقائق.