بينهم عربي.. هؤلاء طغاة العالم اليوم

أطاحت ثورات عربية بزعماء دول اعتلوا عرش الحكم عشرات السنوات، كمعمر القذافي الذي رزحت ليبيا تحت حكمه لـ 42 عاما، وحسني مبارك الذي حكم مصر لثلاثة عقود، وزين العابدين بن علي الذي عانى التونسيون من حكمه لـ 21 عاما.
وحتى الآن، تمكن زعيم عربي واحد من الإفلات من غضب الشارع والاحتفاظ بكرسيه.. شاء الشعب أم أبى.
هذه قائمة بسبعة حكام ديكتاتوريين على رأس السلطة في بلدانهم حتى الآن وسلجوا أطول فترة حكم.
بول بيا- رئيس الكاميرون -يحكم منذ 42 عاما
تيودورو أوبيانغ نجوما- رئيس غينيا الاستوائية -يحكم منذ 38 عاما
علي خامنئي- المرشد الأعلى لايران-36 عاما
ديني ساسو نغيسو -رئيس الكونغو – 33 عاما
هون شين- رئيس وزراء كمبوديا- 33 عاما
رئيس أوغندا - يوري موسوفيني -32 عاما
عمر البشير، رئيس السودان - 28 عاما