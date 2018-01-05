'حمى اليانصيب' تجتاح الولايات المتحدة

تجاوزت قيمة مبالغ جائزتي اليانصيب الأميركيتين الشهيرتين "باور بول" و"ميغا مليونز"، مجتمعتين، أكثر من مليار دولار هذا الأسبوع.

وسيجرى سحب الأرقام الفائزة في الساعة الـ11 من مساء الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي (الرابعة فجر السبت بتوقيت غرينتش).

وبلغت قيمة جائزة الميغا مليونز نحو 450 مليون دولار وهو رابع أكبر رقم قياسي سجلته هذه الجائزة في تاريخها، فيما وصل مبلغ جائزة الباور بول إلى 570 مليونا، وهو خامس أكبر رقم قياسي مسجل في تاريخ هذه الجائزة.

ويمكن لأي شخص أن يشتري بطاقة اليانصيب بدولار أو دولارين فقط، وشوهدت صفوف من الأشخاص الذين ينتظرون دورهم لشراء بطاقات اللوتو هذا الأسبوع في مشهد وصف بـ"حمى اليانصيب"، وفقا لصحف أميركية.

وأنفق الأميركيون أكثر من 80 مليار ونصف المليار دولار على اليانصيب خلال العام الماضي.

ولا يزال الرقم القياسي لجائزة الباور بول متوقفا عند 1.6 مليار دولار، تم توزيعها بين فائزين من كاليفورنيا، فلوريدا، وتينيسي، في كانون الثاني عام 2016.

وكان أعلى رقم لجائزة الميغا مليونز هو 656 مليون دولار وتم الفوز به العام الماضي.