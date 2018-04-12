لأول مرة.. روائي عراقي مرشح لجائزة عالمية

أعلنت لجنة تحكيم جائزة "مان بوكر الدولية" للراوية الخميس قائمتها القصيرة للجائزة والتي تضمنت رواية "فرانكنشتاين في بغداد" للروائي العراقي أحمد سعداوي.

وتروي "فرانكشتاين في بغداد" قصة بائع عاديات في حي شعبي في بغداد يقوم بلصق بقايا بشرية من ضحايا الانفجارات في ربيع 2005 ويخيطها على شكل جسد جديد، في استلهام لرواية ماري شيلي الشهيرة "فرانكنشتاين".

وتضم القائمة القصيرة لـ "البوكر الدولية" خمس روايات أخرى هي: "فيرنون سوبوتيكس" للفرنسية فيرجيني ديبانت و"الكتاب الأبيض" للكورية الجنوبية هان كانغ و"العالم يستمر" للمجري لازلو كراسناهوركاي و"مثل ظل باهت" للإسباني أنطونيو مونوز مولينا و"رحلات" للبولندية أولغا توكارتشوك.

ويعد سعداوي خامس روائي عربي يترشح للجائزة بعد المصري نجيب محفوظ واللبنانيين أمين معلوف وهدى بركات والليبي إبراهيم الكوني.

وسبق للروائي العراقي الفوز بالنسخة العربية من جائزة البوكر في 2014 عن العمل نفسه.

ومان بوكر هي جائزة بريطانية من أرفع الجوائز في عالم الأدب وعادة ما تؤدي لارتفاع مبيعات كتب الفائزين بها.

ومنذ العام 2005، تم تخصيص جائزة دولية تحمل الاسم ذاته يتاح من خلالها اختيار روايات وأدباء من كافة أنحاء العالم صدرت أعمالهم بالإنكليزية أو ترجمت لها.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة لعام 2018 في 22 أيار/مايو.